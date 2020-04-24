Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Тайсон рассматривает возможность вернуться на ринг

ТАСС, 24 апреля. Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон, выступавший в тяжелой весовой категории, заявил, что намерен вернуться на ринг. Комментарий 53-летнего Тайсона приводит "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

"Я работал на лапах всю последнюю неделю. Это тяжело, мое тело разбито и очень болит. Я тренируюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, я проведу несколько выставочных боев и наберу форму", - сказал Тайсон.

Он отметил, что намерен вернуться в спорт, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала "Ринг".

Тайсон включен в Международный зал славы бокса (2011), во Всемирный зал боксерской славы (2010). В 2013 году был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).

Его последний поединок датирован 11 июня 2005 года, тогда Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.