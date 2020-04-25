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ММА

Уайт: Нурмагомедов проведет следующий поединок с победителем боя Фергюсон - Гейджи осенью

Россиянин в третий раз будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/ Mahmoud Khaled
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/ Mahmoud Khaled

ТАСС, 25 апреля. Россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в сентябре или октябре 2020 года против победителя боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом в интервью телеканалу ESPN рассказал глава организации Дэйна Уайт.

Турнир UFC 249 изначально должен был пройти 18 апреля в Калифорнии. Его главным поединком организация назначила титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи. Позже турнир отменили, а в пятницу Уайт заявил, что мероприятие состоится 9 мая во Флориде.

"Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок в сентябре или октябре. Фергюсон и Гейджи покажут один из самых жестоких боев, которые вы видели когда-либо, я могу гарантировать это. Поединок будет невероятным. Его победитель сразится с Хабибом за титул", - сказал Уайт.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября того же года, оказавшись сильнее ирландца Конора Макгрегора. Второй раз боец защитил титул 7 сентября 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего в активе Нурмагомедова 28 поединков, во всех он одержал победы.

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