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НХЛ

Тренер "Тампы": голкипер Василевский играет огромную роль в успехах команды

Российский вратарь был признан лучшим в лиге по итогам прошлого сезона
Андрей Василевский AP Photo/Michael Owen Baker
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Michael Owen Baker

ТАСС, 25 апреля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский стабилизирует действия одноклубников и играет огромную роль в успехах команды. Такое мнение высказал главный тренер "Тампы" Джон Купер, чей комментарий приводит официальный сайт НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля. 25-летний Василевский в текущем сезоне одержал 35 побед и потерпел 17 поражений.

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"В начале регулярного чемпионата его статистика была не так уж хороша, но если вы посмотрите на то, как он поднялся во всех категориях в дальнейшем, поймете, насколько хорош он был все это время. Василевский - это камень, который стабилизирует всю нашу игру. "Везина" (приз лучшему голкиперу сезона - прим. ТАСС) принимает во внимание, насколько важными были вратарские перформансы в успехах их команд, в этом плане сейчас будет затруднительно назвать более успешного кандидата, чем он", - сказал Купер.

По итогам прошлого сезона Василевский был признан лучшим голкипером. Он отражал 92,5% бросков, а его коэффициент надежности составлял 2,4. В текущем сезоне эти показатели составляют 91,1% и 2,56 соответственно.

"В таком командном виде спорт, как наш, своя роль предписана каждому, но у вратаря она особенно велика. Когда мы начали свое восхождение после первых 30 матчей, заслуга Василевского в этом просто огромна. Его статистика ясно это отражает: он вырвался в лидеры НХЛ по победам, да и его индивидуальные показатели тоже среди лучших. Меня ничуть не удивляет, что Василевский снова находится среди основных кандидатов на вратарский трофей", - добавил тренер.

Василевский был задрафтован "Тампой" в 2012 году под общим 19-м номером. Голкипер выступает в составе команды с сезона-2014/15. В его активе 260 матчей и 159 побед, 21 встречу россиянин завершил "на ноль". Василевский отражает 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,55.

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