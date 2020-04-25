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Бокс

В Федерации бокса России считают, что спортсменам лучше готовиться к сезону в высокогорье

По словам генсека федерации Умара Кремлева, первым делом нужно обезопасить базы, чтобы спортсмены могли готовиться там
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским боксерам после возобновления тренировочного процесса хорошо было бы готовиться к олимпийскому сезону в высокогорье и на базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта и до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса. Глава ведомства Олег Матыцин сообщил, что Минспорт 29 апреля соберется с представителями федераций и обсудит план "по поэтапному возвращению к нормальной жизни".

"У нас есть предложения к этой встрече, их надо обсуждать. Наше первое предложение - открыть базы только для спортсменов, потому что их форма теряется. Относительно боксеров, хорошо было бы им готовиться в высокогорье и на "Озере Круглом", - сказал Кремлев.

"Первым делом нужно обезопасить базы, чтобы спортсмены могли готовиться там. Это нужно делать изначально, чтобы на базах жили национальные сборные", - добавил Кремлев.

Ранее Кремлев сообщал, что состав сборной России на Олимпийские игры будет формироваться по итогам национальных чемпионатов, которые планируется провести в ноябре-декабре.

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