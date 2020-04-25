Кремлев: Майк Тайсон должен не возвращаться на ринг, а делиться опытом с детьми

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон должен не возвращаться на ринг, а делиться своим опытом и талантом с детьми. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее 53-летний Тайсон сообщил, что хотел бы вернуться на ринг, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью.

"Я бы пожелал ему крепкого здоровья и не заниматься глупостями. Лучше пускай дарит свой талант, который у него был и есть, молодежи", - сказал Кремлев.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала "Ринг". Его последний поединок датирован 11 июня 2005 года - Тайсон тогда уступил ирландцу Кевину Макбрайду.