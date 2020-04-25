Чемпионат России по гандболу досрочно завершен, победителями признаны "Чеховские медведи"

Такое решение было принято на онлайн-заседании исполкома ФГР в субботу. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место у мужчин занял подмосковный клуб "Чеховские медведи", второе - ставропольский "Виктор", третье - санкт-петербургская "Нева". Чемпионом России среди женских команд стал "Ростов-Дон", второе место заняла тольяттинская "Лада", третье - московский ЦСКА.

"Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с коронавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации последствий от пандемии на развитие гандбола в нашей стране", - приводит пресс-служба комментарий президента ФГР Сергея Шишкарева.

"Чеховские медведи" неизменно становятся чемпионами России с сезона-2001/02 - всего на их счету 19 титулов. "Ростов-Дон" стал победителем чемпионата в четвертый раз подряд и восьмой раз в истории.

Также принято решение, что по итогам сезона по спортивному принципу ни одна команда не покинет мужскую Суперлигу Париматч , при этом лидер высшей лиги ("Сунгуль" из Снежинска - прим. ТАСС) получит право на повышение, таким образом, в следующем сезоне могут сыграть 13 команд. Также объявлено, что "Финал четырех" женского кубка России сезона-2019/20 пройдет в Москве 22-23 августа. Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, то он будет отменен.

Предварительно определены даты проведения матчей за Суперкубок России: среди мужских команд - 29 августа, среди женских команд - 30 августа. Места проведения игр будут объявлены дополнительно.