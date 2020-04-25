Шлеменко назвал решение провести бой Нурмагомедова осенью хорошим раскладом для россиянина

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедова пройдет в сентябре или октябре нынешнего года.

"Раньше осени мы Хабиба, я думаю, не увидим, - считает Шлеменко. - Сейчас у мусульман начался священный месяц Рамадан, а в этот период Хабиб не тренируется и не выступает. В целом эта ситуация хороша для Хабиба, кто бы не вышел на поединок с ним из противостояния Фергюсон - Гейджи, он выйдет на него слабее прежнего".

"В очередной раз есть два жестких претендента - Фергюсон и Гейджи. Конечно, Фергюсон больше заслужил побороться за титул, но, как ни крути, простым этот поединок не будет ни для одного из них. Стопроцентно они потреплят друг друга в этом бою, и, кто бы в итоге не вышел на Хабиба, он выйдет на этот бой после непростого противостояния".