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ММА

Шлеменко назвал решение провести бой Нурмагомедова осенью хорошим раскладом для россиянина

Россиянин должен провести поединок против победителя боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи
Александр Шлеменко Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о проведении боя Хабиба Нурмагомедова осенью против победителя поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи является хорошим раскладом для россиянина. Такое мнением ТАСС высказал российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко.

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Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедова пройдет в сентябре или октябре нынешнего года.

"Раньше осени мы Хабиба, я думаю, не увидим, - считает Шлеменко. - Сейчас у мусульман начался священный месяц Рамадан, а в этот период Хабиб не тренируется и не выступает. В целом эта ситуация хороша для Хабиба, кто бы не вышел на поединок с ним из противостояния Фергюсон - Гейджи, он выйдет на него слабее прежнего".

"В очередной раз есть два жестких претендента - Фергюсон и Гейджи. Конечно, Фергюсон больше заслужил побороться за титул, но, как ни крути, простым этот поединок не будет ни для одного из них. Стопроцентно они потреплят друг друга в этом бою, и, кто бы в итоге не вышел на Хабиба, он выйдет на этот бой после непростого противостояния".

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Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты. Затем россиянин защитил титул 7 октября того же года, оказавшись сильнее ирландца Конора Макгрегора. Во второй раз Нурмегомедов защитил титул 7 сентября 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего в активе россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.

Турнир UFC 249 изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, и его главным поединком организация назначила титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи. Позже турнир отменили, а в пятницу Уайт заявил, что мероприятие состоится 9 мая во Флориде.

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