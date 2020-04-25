Шлеменко: поединок UFC между Фергюсоном и Гейджи должен показать, что бои живы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко выразил сомнения в том, что Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) удастся провести турнир 9 мая. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее глава организации Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, пройдет 9 мая во Флориде.

"У меня есть сомнения, что турнир 9 мая удастся провести, но, если это все-таки удастся, то это будет ознаменованием того, что бои живы, это будет мощным толчком и для UFC, и для других организаций, - сказал Шлеменко. - Я хотел бы, чтобы этот бой состоялся, это важно для всех нас".

Изначально турнир должен был пройти 18 апреля, а его главным событием был заявлен поединок за звание чемпиона в легком весе между обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако россиянин отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи.