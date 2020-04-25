В "Ак Барсе" заинтересованы в продлении контракта с Данисом Зариповым

Контракт 39-летнего Зарипова с "Ак Барсом" истекает 30 апреля. Ранее портал "Бизнес-Онлайн" сообщил, что "Ак Барс" в ближайшее время достигнет соглашения с Зариповым, который согласился на серьезное понижение зарплаты.

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" в продлении контракта с капитаном команды Данисом Зариповым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

Агент Зарипова заявил, что переговоры с "Ак Барсом" о новом контракте еще не завершены

"Идут переговоры, мы хотим, чтобы он [Зарипов] остался", - сказал Якубов. "Пока мы все еще разговариваем, все в стадии переговоров", - отметил Зарипов.

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта в связи с невозможностью проведения матчей в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также отказом финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 27 очков (13 шайб + 14 результативных передач). В плей-офф он не сыграл ни в одной встрече, пропустив четыре игры против нижнекамского "Нефтехимика" из-за травмы ("Ак Барс" победил в серии со счетом 4-0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе "Ак Барса", два раза с магнитогорским "Металлургом"), ему также принадлежит рекорд по числу игр в высших дивизионах чемпионата страны (1212 матчей). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира - в 2008, 2009 и 2014 годах.