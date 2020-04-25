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ММА

СМИ: первые поединки UFC на частном "бойцовском острове" пройдут в июне

К этому времени на пляже появится октагон, а гостиницы будут подготовлены для бойцов
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© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 25 апреля. "Бойцовский остров", организованный главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом для проведения турниров, примет первые соревнования в июне. Об этом в Twitter написал журналист ESPN Брэтт Окамото.

По задумке Уайта, "бойцовский остров" должен стать безопасным местом для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса.

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"По словам Уайта, "бойцовский остров" начнет функционировать в июне. К этому времени на пляже появится октагон, а гостиницы будут подготовлены для бойцов. Как только все вернется на круги своя, "бойцовский остров", скорее всего, закроется", - написал Окамото.

В пятницу было официально объявлено, что турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США). Изначально планировалось, что турнир пройдет 18 апреля в Нью-Йорке, а его главным событием был заявлен поединок за звание чемпиона в легком весе между обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако россиянин отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи. В рамках UFC 249 планируется провести десять поединков, в том числе титульный бой в легчайшем весе между американцами Генри Сехудо и Домиником Крузом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

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