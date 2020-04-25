Валуев уверен, что возможное возвращение Тайсона на ринг пройдет при аншлаге

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе американцу Майку Тайсону и в 53 года по силам собрать полный зал на своем поединке. Такое мнение ТАСС высказал экс-чемпион мира Николай Валуев.

Ранее Тайсон сообщил, что хотел бы вернуться на ринг, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью. Последний поединок Тайсона прошел 11 июня 2005 года, тогда он уступил ирландцу Кевину Макбрайду.

"Конечно, я давно видел его последние бои, и сейчас это будет отличаться от того, что было раньше, но все реально, - считает Валуев. - Но ведь дело не в этом, Тайсон четко указал цель возвращения на ринг, и я уверен - он эти средства точно соберет. Из уважения к Железному Майку зал будет полный, я уверен".

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала "Ринг".