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Сборные по хоккею

Международная федерация хоккея представила сборную Белоруссии всех времен

В состав вошли Андрей Мезин, Руслан Салей, Владимир Копать, Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский
Алексей Калюжный (справа) Елена Руско/ТАСС
Описание
Алексей Калюжный (справа)
© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 25 апреля. Международная федерация хоккея (IIHF) представила состав сборной Белоруссии всех времен - вратарь и пятерка полевых игроков. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Вратарскую позицию занял Андрей Мезин, который выступал в национальной команде с 1998 по 2014 год. На чемпионатах мира он принял участие в 58 матчах, что является третьим результатом среди вратарей, Мезин уступает только голкиперу сборной СССР Владиславу Третьяку и вратарю команды Чехословакии Иржи Холечеку. В составе челябинского "Трактора" Мезин доходил до финала Кубка Гагарина сезона-2012/13, где уступил московскому "Динамо". В феврале 2015 года вратарь объявил о завершении карьеры.

Пару защитников составили Руслан Салей и Владимир Копать. Салей провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 917 игр, выступая за "Анахайм", "Флориду", "Колорадо" и "Детройт". Салей погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, в которую попал ярославский "Локомотив", за несколько недель до трагедии белорусский защитник стал игроком российской команды. В 2014 году Салей был включен в зал славы IIHF.

Копать провел за сборную Белоруссии 122 матча. Он стал автором победной шайбы в четвертьфинальной игре с командой Швеции на Олимпиаде 2002 года (4:3), которая позволила сборной Белоруссии впервые выйти в полуфинал Игр. Защитник завершил игровую карьеру в 2010 году.

В тройку нападения вошли Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский. Калюжный является рекордсменом сборной Белоруссии и по количеству игр за национальную команду - 171, и по количеству набранных очков - 134 (48 шайб + 86 голевых передач). В составе московского "Динамо" он стал чемпионом России по итогам сезона-1999/00, а на следующий год вновь выиграл титул, но на этот раз с магнитогорским "Металлургом". Калюжный завершил карьеру в 2016 году.

Цыплаков провел 331 матч в НХЛ, выступая за "Баффало" и "Лос-Анджелес", в составе сборной Белоруссии он принял участие в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира. 15 декабря 2019 года Цыплаков скончался на 51-м году жизни. Грабовский участвовал в восьми мировых первенствах, в НХЛ он провел 534 матча, выступая за "Монреаль", "Торонто", "Вашингтон" и "Нью-Йорк Айлендерс". Игровую карьеру нападающий завершил в 2018 году.

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