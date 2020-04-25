ФК "Локомотив" окажет необходимое содействие полиции в расследовании смерти Самохвалова

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Локомотив" окажет необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании причин смерти игрока клуба "Казанка" Иннокентия Самохвалова. Об этом ТАСС сообщил директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

22-летний футболист умер 20 апреля, ему стало плохо во время индивидуальной тренировки. Полиция проводит проверку.

"Это стандартная процедура, которую сейчас проводит УВД по ТиНАО [Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы]. На данный момент никаких запросов в клуб от полиции не было. Однако если подобный запрос последует, то, безусловно, клуб окажет необходимое содействие", - сказал Брейдо.

"Казанка" входит в систему московского "Локомотива" и играет в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей. В московском клубе он выступал с лета 2018 года.