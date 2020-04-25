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Футбол в Италии

СМИ: Кьеллини завершит карьеру в 2021 году и займет руководящую должность в "Ювентусе"

Клуб продлит соглашение с ветераном еще на сезон

ТАСС, 25 апреля. Защитник Джорджо Кьеллини продлит контракт с итальянским "Ювентусом" до окончания сезона-2020/21, после чего завершит карьеру и займет руководящую должность в структуре клуба. Об этом сообщает издание Tuttosport.

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Действующее соглашение 35-летнего футболиста с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. По информации издания, Кьеллини прошлой осенью договорился с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли о том, что ему будет предложена должность в клубе по окончании карьеры.

Кьеллини пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травмы, провел три матча за "Ювентус", в которых забил один гол. За туринский клуб он выступает с 2005 года. Ранее он играл за итальянские "Фиорентину" и "Ливорно". В составе "Ювентуса" Кьеллини принял участие в 509 матчах. За сборную Италии сыграл в 103 матчах.

Выступая за "Ювентус" Кьеллини восемь раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Он был одним из немногих футболистов "Ювентуса", которые не покинули команду, после того как ее отправили во второй дивизион в 2006 году из-за коррупционного скандала. В составе сборной Италии Кьеллини стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.

Чемпионат Италии, как и большинство футбольных турниров Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Италия
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