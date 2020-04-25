Гаджиев: Нурмагомедову хватит трех месяцев для подготовки к бою с Фергюсоном или Гейджи

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил в интервью телеканалу ESPN о том, что бой Нурмагомедова пройдет в сентябре или октябре. Турнир UFC 249 изначально должен был пройти 18 апреля в Калифорнии, и его главным поединком организация назначила титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи. Позже турнир отменили, а в пятницу Уайт заявил, что мероприятие состоится 9 мая во Флориде.

"Мне кажется, что середина осени - вполне реальный срок, - сказал Гаджиев. - Если бой Фергюсон-Гейджи состоится, то последующих четырех месяцев Тони будет достаточно, чтобы восстановиться. Что касается Хабиба, то в конце мая закончится Рамадан, и уже в конце июня он сможет приступить к полноценным тренировкам, у него будет три месяца, этого должно хватить".

Гаджиев не исключил, что Нурмагомедову придется побороться за титул с Гейджи. "Но есть еще один важный фактор - фактор Джастина Гейджи, и если он выиграет у Тони, то бой Хабиба с Тони будет уже неактуален. Надо понимать, что только это противостояние Хабиба и Тони является по-настоящему знаковым. А Хабиб против Тони, который проиграл Гейджи, - это уже совсем другая история", - отметил он.