В "Металлурге" рассчитывают в начале недели договориться с Мозякиным о новом контракте

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Менеджмент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" надеется достигнуть договоренности о новом контракте с нападающим Сергеем Мозякиным в начале следующей недели. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент, директор магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

Мозякину 39 лет, он выступает за "Металлург" с 2011 года. Срок его контракта истекает 30 апреля. По информации издания "Спорт-Экспресс", форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. Со следующего сезона в КХЛ начнет действовать жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей.

"Мы пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате, - сказал Ласьков. - Раздавать бонусы просто так, как это делалось раньше, мы не будем. Игрок должен быть нацелен на какой-то результат. Это нюансы, я думаю, в понедельник-вторник мы их уладим".

"Мы понимаем, что человек провел в команде девять лет, принес определенную пользу. Есть потолок зарплат, на который надо ориентироваться, определенные вещи. С человеком, который внес определенный вклад в команду и успехи, надо расставаться корректно. Мы же расставаться не собираемся, видим, где он может сыграть, как сыграть", - добавил вице-президент.

По словам Ласькова, он разговаривал с главным тренером "Металлурга" Ильей Воробьевым о роли Мозякина в команде в будущем сезоне. "Мы обговорили тенденции, направления, определенное понимание есть. Нужно максимально использовать ресурс Мозякина, найти способ поддерживать этот ресурс", - отметил он.

Мозякин в составе "Металлурга" стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету множество национальных бомбардирских и снайперских рекордов. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира. В 2018 году выиграл с национальной командой золото Олимпиады.