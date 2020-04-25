Член команды Нурмагомедова заболел, у него подозревают пневмонию

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля член команды Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров заболел, у него подозревают пневмонию. Об этом ТАСС сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.

Ранее Рабаданов сообщил ТАСС, что с подозрением на пневмонию госпитализировали Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова.

"Шамиль Завуров тоже заболел, такие же подозрения. Но пока не знаю, госпитализирован он или нет", - сказал Рабаданов.

В активе Завурова 38 побед, шесть поражений и одна ничья в ММА.