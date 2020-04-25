Обладатель Кубка Гагарина Филиппи покинет ХК "Металлург"

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Металлург" не станет подписывать новый контракт с нападающим Томашем Филиппи. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент, директор магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

Контракт 27-летнего Филиппи с "Металлургом" истекает 30 апреля. В составе команды чех становился обладателем Кубка Гагарина (2016) и доходил до финала плей-офф (2017) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В декабре прошлого года Филиппи вернулся в "Металлург" и в 23 матчах регулярного чемпионата набрал 12 очков (5+7).

"Филиппи мы поблагодарили за проделанную работу, но в следующем сезоне мы его не рассматриваем", - сказал Ласьков.

Другой легионер "Металлурга", швед Деннис Расмуссен, набрал в 54 матчах регулярного сезона 33 очка (10+23). "Расмуссену сделали предложение, Деннис думает, время есть. Мы сказали, как планируем его использовать, после травмы он был в полном порядке", - отметил директор клуба.

В марте Ласьков рассказал, что предложил шестерым ведущим игрокам "Металлурга" пересмотреть контракты в сторону понижения зарплаты в связи с введением в КХЛ со следующего сезона жесткого потолка в 900 млн рублей. Форвард Николай Кулемин и защитник Егор Яковлев согласились на пересмотр. "То же самое можно сказать и о [Григории] Дронове, с [Виктором] Антипиным мы расстались - он навстречу нам не пошел. Основное напряжение снято, остались некоторые нюансы, сейчас идет комплектование команды исходя из потолка зарплат", - отметил первый вице-президент.

Истечет контракт 30 апреля и у обладателя Кубка Гагарина 2016 года защитника Алексея Береглазова. "Понимание по нему мы пока не нашли. Учитывая последние сезоны, как он отыграл, мы предложили Береглазову определенные условия. Есть определенные задачи, потолок зарплат, новый помощник главного тренера Ильи Воробьева (Фредрик Стиллман - прим. ТАСС) по обороне рассматривает каждую пару, смотрит, кто может с кем сыграть. Пора некоторым людям понять, что в команде КХЛ за место нужно бороться, а не сидеть там за прошлые заслуги", - подчеркнул Ласьков.