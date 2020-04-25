В сборной России по художественной гимнастике не выявили случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 25 апреля. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова заявила, что представительницы российской сборной сдали по два теста на коронавирус, и все они дали отрицательный результат. Об этом гимнастка рассказала во время общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram .

Сборная России по художественной гимнастике находится на территории спортивной базы "Новогорск", которая переведена на особый режим из-за пандемии коронавируса. Максимова рассказала, что в связи с этим у гимнасток ежедневно проверяют температуру, а тренироваться приходится в номерах.

"Надеюсь, что, может быть, к маю будет снижаться количество зараженных, и нас смогут впустить в зал, - сказала Максимова. - У нас никто не въезжает и не уезжает никуда, мы тут как есть, так и есть. Нам делали два теста, и все они отрицательные, почему нельзя тренироваться [в зале] - неизвестно. К нам новые люди не приходят".

Максимова выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в групповых упражнениях, также она семь раз становилась победительницей чемпионатов мира.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случая заражения, выздоровели 6 250 человек, умерли 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.