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Влияние коронавируса на спорт

В сборной России по художественной гимнастике не выявили случаев заражения коронавирусом

Как рассказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, представительницы команды сдали по два теста
Российские гимнастки EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Российские гимнастки
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 25 апреля. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова заявила, что представительницы российской сборной сдали по два теста на коронавирус, и все они дали отрицательный результат. Об этом гимнастка рассказала во время общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram.

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Сборная России по художественной гимнастике находится на территории спортивной базы "Новогорск", которая переведена на особый режим из-за пандемии коронавируса. Максимова рассказала, что в связи с этим у гимнасток ежедневно проверяют температуру, а тренироваться приходится в номерах.

"Надеюсь, что, может быть, к маю будет снижаться количество зараженных, и нас смогут впустить в зал, - сказала Максимова. - У нас никто не въезжает и не уезжает никуда, мы тут как есть, так и есть. Нам делали два теста, и все они отрицательные, почему нельзя тренироваться [в зале] - неизвестно. К нам новые люди не приходят".

Максимова выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в групповых упражнениях, также она семь раз становилась победительницей чемпионатов мира.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случая заражения, выздоровели 6 250 человек, умерли 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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