Менеджер Нурмагомедова: Хабиб уверен в победе Гейджи над Фергюсоном

ТАСС, 26 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Джастин Гейджи победит своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз, комментарий которого со ссылкой на телеканал ESPN приводит "Газета.Ru" .

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил в интервью ESPN о том, что бой Нурмагомедова пройдет в сентябре или октябре. Турнир UFC 249 изначально должен был пройти 18 апреля в Калифорнии, и его главным поединком организация назначила титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи. Позже турнир отменили, а в пятницу Уайт заявил, что мероприятие состоится 9 мая во Флориде.

"Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гейджи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. Он считает, что это будет сложный бой для Джастина", - заявил Абдельазиз.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты. Затем россиянин защитил титул 7 октября того же года, оказавшись сильнее ирландца Конора Макгрегора. Во второй раз Нурмагомедов защитил титул 7 сентября 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего в активе россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.