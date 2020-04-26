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НХЛ

НХЛ пока не обсуждала вопрос участия своих игроков в Олимпиаде-2022

По словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, есть более важные приоритеты, связанные с продолжением сезона лиги
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли AP Photo/Charles Krupa
Описание
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли
© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на данный момент не обсуждала вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что вопрос об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире в Пекине может быть решен весной следующего года.

"Никаких дискуссий в последнее время по участию НХЛ в Олимпиаде не было. Есть более важные приоритеты, связанные с продолжением сезона лиги", - сказал Дэйли.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен с 13 марта.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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