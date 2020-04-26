Госпитализированный отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что чувствует себя хорошо

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, госпитализированный с подозрением на пневмонию, чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу комментатор Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус.

"Чувствую себя отлично, со мной все хорошо", - сказал Нурмагомедов-старший.

В 2019 году Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце.