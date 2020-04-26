{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Госпитализированный отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что чувствует себя хорошо

Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на пневмонию
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, госпитализированный с подозрением на пневмонию, чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу комментатор Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус.

"Чувствую себя отлично, со мной все хорошо", - сказал Нурмагомедов-старший.

В 2019 году Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
ММА
Пневмония у бойца из команды Нурмагомедова не подтвердилась
У Шамиля Завурова был грипп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС