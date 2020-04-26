Тренер ХК "Салават Юлаев" Цулыгин заявил, что не ведет переговоры с другими клубами

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин, контракт которого с хоккейным клубом истекает в конце апреля, ведет переговоры только с уфимской командой. Об этом он рассказал ТАСС.

Чемпион мира по хоккею Умарк объявил об уходе из клуба КХЛ "Салават Юлаев"

"Салават Юлаев" в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял шестое место по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимский клуб обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский "Авангард" в серии со счетом 4-2.

"До 30 апреля есть время, к этому времени я и определюсь [с новым соглашением]. Я пока рассматриваю только предложение "Салавата Юлаева", - сказал Цулыгин.

Специалист возглавляет "Салават Юлаев" с 2018 года, под его руководством клуб в прошлом году вышел в финал Восточной конференции.