Пневмония у брата Нурмагомедова не подтвердилась

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) член команды Хабиба Нурмагомедова и его брат Шамиль Завуров, у которого были подозрения на пневмонию, уже выздоровел, у него был обычный грипп. Об этом ТАСС сообщили в команде Нурмагомедова.

В субботу комментатор Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус. По его словам, у Завурова также подозревали пневмонию.

"У него был обычный грипп, он уже в строю", - сказал собеседник агентства.

В активе Завурова 38 побед, шесть поражений и одна ничья в ММА.