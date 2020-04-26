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ММА

Пневмония у брата Нурмагомедова не подтвердилась

У бойца Шамиля Завурова был грипп

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) член команды Хабиба Нурмагомедова и его брат Шамиль Завуров, у которого были подозрения на пневмонию, уже выздоровел, у него был обычный грипп. Об этом ТАСС сообщили в команде Нурмагомедова.

В субботу комментатор Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус. По его словам, у Завурова также подозревали пневмонию.

"У него был обычный грипп, он уже в строю", - сказал собеседник агентства.

В активе Завурова 38 побед, шесть поражений и одна ничья в ММА.

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ММА
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