Чемпион Roland Garros в парном разряде Кравиц во время пандемии работает в магазине

ТАСС, 26 апреля. Германский теннисист Кевин Кравиц устроился на работу в супермаркет на время пандемии коронавируса. Комментарий спортсмена приводит газета Spiegel.

"Я давно планировал попробовать обычную работу, из-за коронавируса у меня появилась такая возможность, - рассказал 28-летний теннисист. - Я раскладываю продукты по полкам, сортирую коробки. На прошлой неделе я опрыскивал тележки дезинфицирующими средствами".

Кравиц в паре с соотечественником Андреасом Мистом стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) 2019 года. Кравиц занимает 13-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов среди пар. Всего на его счету три титула в парном разряде.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.