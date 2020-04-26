Тренер сборной России: решение по отбору на ЧМ по гандболу могло быть более справедливым

В пятницу исполком EHF принял решение об отмене оставшихся квалификационных матчей, в чемпионате мира от Европы примут участие 14 сильнейших команд завершившегося в январе европейского первенства. Сборная России на турнире заняла 22-е место.

ТАСС, 26 апреля. Европейская федерация гандбола (EHF) должна была принять решение, согласно которому все сборные имели бы право побороться за путевку на чемпионат мира. Такое мнение высказал главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации гандбола России.

"Я считаю, что EHF могла бы принять более справедливое решение, следуя спортивному принципу, чтобы за путевку на чемпионат мира поборолись все сборные, которые имели на это право, - сказал Петкович. - До старта чемпионата мира еще более восьми месяцев, осенью можно было провести квалификационные игры. Вполне можно было бы провести мини-турниры на площадках команд с наивысшим рейтингом, это заняло бы всего пять дней. Понятно, что россиянам было бы нелегко пробиться на чемпионат мира, но лишать вообще всяких шансов сборные таких стран, как Сербия, Польша и Россия, в принципе неправильно".

Петкович возглавил сборную России 4 марта, сменив на этом посту Эдуарда Кокшарова, который подал в отставку после неудовлетворительного результата на чемпионате Европы.

Чемпионат мира по гандболу запланирован на период с 14 по 31 января 2021 года в Египте. Россияне становились чемпионами мира в 1993 и 1997 годах.