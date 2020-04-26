{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Карякин отдаст все заработанные на благотворительном онлайн-турнире деньги больнице Крыма

Турнир пройдет в середине мая
Сергей Карякин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Сергей Карякин будет представлять Крым на благотворительном онлайн-турнире и сейчас выбирает, какой больнице региона будет направлена помощь. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу было объявлено, что российские шахматисты в середине мая проведут благотворительный онлайн-турнир. Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусом.

На эту тему
Филатов: благотворительный шахматный турнир позволит к середине мая собрать крупную сумму

"Турнир стал инициативой [Владимира] Крамника, который вышел с этим предложением, и мы все его поддержали, - сказал Карякин. - Идея в том, чтобы каждый шахматист помог своему родному региону. Я в частности буду представлять Крым, Крамник - Краснодарский край и так далее. И в связи со всей этой ситуацией с коронавирусом мы хотим помочь медицине, врачам, поддержать их в это сложное время".

Кроме Крамника и Карякина, в турнире примут участие Ян Непомнящий, Александр Грищук, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев. "Мы с этого турнира ничего иметь не будем - все деньги отдадим. Сейчас наводим справки по регионам, какая больница больше нуждается, и что за помощь нужна: деньги, медицинское оборудование, лекарства или что-то еще", - добавил Карякин.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКрамник, Владимир БорисовичКарякин, Сергей АлександровичКрымШахматные турниры
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: "Эвертон" оштрафует футболиста Кина на £100 тыс. за вечеринку во время карантина
В "Эвертоне" заявили, что подобное поведение противоречит политике клуба во время пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС