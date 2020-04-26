Черышев может приступить к тренировкам в составе ФК "Валенсия" в начале мая

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев может приступить к тренировкам в общей группе в случае снятия карантина в первых числах мая. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста, бывший игрок и тренер ряда российских и испанских клубов Дмитрий Черышев.

"С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде, - сказал Черышев-старший. - Я слышал, что мадридский "Реал" уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что "Валенсия" и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции".

Черышев-старший рассказал о том, как его сын тренируется индивидуально.

"Все футболисты тренируются в домашних условиях: занимаются на беговой дорожке, велотренажере по два раза в день. Денис тренируется в хорошем режиме, старается поддерживать скорость на беговой дорожке и велосипеде, подолгу находится на тренажерах и делает небольшие ускорения на территории, насколько позволяют ее размеры. Кроме велотренажеров клуб предоставил, во всяком случае первой команде точно, небольшие гири, полусферу - это хорошая вещь, которая помогает укреплять мышцы, суставы. Это очень хороший аппарат, который помогает стабилизации ножных суставов для футболистов", - подчеркнул он.

В середине марта стало известно, что Черышев нарушил карантин, когда его увидели делавшего пробежку на улице. "Тогда не было никаких проблем - это был еще первый день карантина, не все были в домашних стенах, не все понимали, что делать, как себя вести. Ему сказали, что нужно находиться дома, так что это было, скажем так, в предупредительном режиме. Ничего страшного не произошло", - отметил Черышев-старший.

За минувшие сутки в Испании было выявлено 1 729 новых случаев заражения, скончались 288 человек. Всего с начала эпидемии число инфицированных составило 207 634, общее число умерших - 23 190.