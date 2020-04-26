{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Черышев может приступить к тренировкам в составе ФК "Валенсия" в начале мая

Отец футболиста Дмитрий Черышев рассказал о том, как его сын тренируется индивидуально
Денис Черышев EPA-EFE/ROBERT PERRY
Описание
Денис Черышев
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев может приступить к тренировкам в общей группе в случае снятия карантина в первых числах мая. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста, бывший игрок и тренер ряда российских и испанских клубов Дмитрий Черышев.

Игроки "Валенсии", как и футболисты остальных команд Испании, находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса.

На эту тему
Футболист сборной России Черышев признался, что в марте по незнанию нарушил карантин

"С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде, - сказал Черышев-старший. - Я слышал, что мадридский "Реал" уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что "Валенсия" и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции".

Черышев-старший рассказал о том, как его сын тренируется индивидуально.

"Все футболисты тренируются в домашних условиях: занимаются на беговой дорожке, велотренажере по два раза в день. Денис тренируется в хорошем режиме, старается поддерживать скорость на беговой дорожке и велосипеде, подолгу находится на тренажерах и делает небольшие ускорения на территории, насколько позволяют ее размеры. Кроме велотренажеров клуб предоставил, во всяком случае первой команде точно, небольшие гири, полусферу - это хорошая вещь, которая помогает укреплять мышцы, суставы. Это очень хороший аппарат, который помогает стабилизации ножных суставов для футболистов", - подчеркнул он.

В середине марта стало известно, что Черышев нарушил карантин, когда его увидели делавшего пробежку на улице. "Тогда не было никаких проблем - это был еще первый день карантина, не все были в домашних стенах, не все понимали, что делать, как себя вести. Ему сказали, что нужно находиться дома, так что это было, скажем так, в предупредительном режиме. Ничего страшного не произошло", - отметил Черышев-старший.

За минувшие сутки в Испании было выявлено 1 729 новых случаев заражения, скончались 288 человек. Всего с начала эпидемии число инфицированных составило 207 634, общее число умерших - 23 190.

Теги
ИспанияЧерышев, Денис ДмитриевичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: "Эвертон" оштрафует футболиста Кина на £100 тыс. за вечеринку во время карантина
В "Эвертоне" заявили, что подобное поведение противоречит политике клуба во время пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС