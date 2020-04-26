Карякин надеется, что остановленные из-за пандемии шахматные турниры будут доиграны

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Сергей Карякин выразил надежду , что все остановленные из-за пандемии коронавируса турниры будут доиграны во второй половине года. Об этом он рассказал ТАСС.

Из-за пандемии, в частности, был приостановлен турнир претендентов в Екатеринбурге.

"Свою форму я бы назвал нормальной, потому что в этом году я провел три больших сбора: первые два совместно с Теймуром Раджабовым перед турниром претендентов, а потом у меня еще был личный сбор, - сказал Карякин. - Пока вся работа ведется на будущее, так как у меня нет понимания, когда я сяду за реальную шахматную доску. Но все надеемся на улучшение ситуации во второй половине года. Главная надежда, что турниры, которые были остановлены в начале года, не отменятся, а будут перенесены и доиграны во второй половине".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.