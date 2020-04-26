Агент Дацюка заявил, что хоккеист не намерен переходить на руководящие должности

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк не собирается быть генеральным менеджером в каком-либо клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и примет решение о продолжении своей игровой карьеры в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Контракт 41-летнего Дацюка с екатеринбургским "Автомобилистом" истечет 30 апреля.

"В ближайшие дни Павел примет решение о продолжении своей игровой карьеры. Он не будет генеральным менеджером и не собирается идти в политику. Никаких планов о карьере в менеджменте ни разу за все это время не обсуждалось", - сказал Мильштейн.

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), чемпионом мира (2012), обладателем Кубка Гагарина (2017). Вошел в список 100 величайших игроков Национальной хоккейной лиги за всю ее историю.