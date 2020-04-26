Сборная России по вольной борьбе присоединилась к волонтерскому движению в Дагестане

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Несколько членов сборной России по вольной борьбе, в том числе олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, на время пандемии стали работать волонтерами и помогать дагестанским семьям. Об этом ТАСС сообщил Садулаев.

Главный тренер сборной Дзамболат Тедеев, который в начале апреля помог масками и дезинфицирующими средствами Северной и Южной Осетии, отправил в Дагестан три тысячи литров дезинфицирующих средств.

"Если не мы, то кто? Если кому-то непросто, если в беде старики и дети, как можно не помочь, тем более, что есть такая возможность. В таких ситуациях борцы должны быть на передовой", - сказал Садулаев.

Садулаев, чемпионы мира Магомед Курбаналиев и Абдусалам Гадисов, чемпионы Европы Курбан Шираев и Шамиль Кудиямагомедов и их тренеры развозят продукты по семьям Махачкалы и других городов и сел.