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Влияние коронавируса на спорт

Сборная России по вольной борьбе присоединилась к волонтерскому движению в Дагестане

По словам олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, в таких ситуациях борцы должны быть на передовой
Абдулрашид Садулаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Несколько членов сборной России по вольной борьбе, в том числе олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, на время пандемии стали работать волонтерами и помогать дагестанским семьям. Об этом ТАСС сообщил Садулаев.

Главный тренер сборной Дзамболат Тедеев, который в начале апреля помог масками и дезинфицирующими средствами Северной и Южной Осетии, отправил в Дагестан три тысячи литров дезинфицирующих средств.

"Если не мы, то кто? Если кому-то непросто, если в беде старики и дети, как можно не помочь, тем более, что есть такая возможность. В таких ситуациях борцы должны быть на передовой", - сказал Садулаев.

Садулаев, чемпионы мира Магомед Курбаналиев и Абдусалам Гадисов, чемпионы Европы Курбан Шираев и Шамиль Кудиямагомедов и их тренеры развозят продукты по семьям Махачкалы и других городов и сел.

Теги
РоссияДагестанВлияние коронавируса на спорт
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