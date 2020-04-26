{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" планирует вернуть вратаря Онану в ближайшее трансферное окно

Воспитанник каталонского клуба с 2015 года выступает за "Аякс"

ТАСС, 26 апреля. Голкипер нидерландского футбольного клуба "Аякс" Андре Онана в ближайшее трансферное окно может стать игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает портал sport.es.

На эту тему

Отмечается, что клуб рассчитывает приобрести 24-летнего игрока за небольшую сумму, прогнозируя финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Срок контракта Онаны истекает в 2022 году, трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет €36 млн.

Портал пишет, что камерунец может пополнить состав "Барселоны" в случае ухода из клуба бразильца Нето. Онана является воспитанником "Барселоны", отмечается, что на вратаря претендует несколько клубов, но камерунец при прочих равных отдаст предпочтение возвращению в "Барселону".

Онана ушел из академии "Барселоны" в 2015 году и подписал контракт с "Аяксом". С амстердамским клубом он стал чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провел 24 матча (восемь сухих) в чемпионате страны, который в пятницу был досрочно завершен без определения победителя.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Сборная России по вольной борьбе присоединилась к волонтерскому движению в Дагестане
По словам олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, в таких ситуациях борцы должны быть на передовой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС