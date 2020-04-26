СМИ: "Барселона" планирует вернуть вратаря Онану в ближайшее трансферное окно

ТАСС, 26 апреля. Голкипер нидерландского футбольного клуба "Аякс" Андре Онана в ближайшее трансферное окно может стать игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает портал sport.es .

Отмечается, что клуб рассчитывает приобрести 24-летнего игрока за небольшую сумму, прогнозируя финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Срок контракта Онаны истекает в 2022 году, трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет €36 млн.

Портал пишет, что камерунец может пополнить состав "Барселоны" в случае ухода из клуба бразильца Нето. Онана является воспитанником "Барселоны", отмечается, что на вратаря претендует несколько клубов, но камерунец при прочих равных отдаст предпочтение возвращению в "Барселону".

Онана ушел из академии "Барселоны" в 2015 году и подписал контракт с "Аяксом". С амстердамским клубом он стал чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провел 24 матча (восемь сухих) в чемпионате страны, который в пятницу был досрочно завершен без определения победителя.