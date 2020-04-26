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Влияние коронавируса на спорт

Член МОК считает, что план проведения ОИ-2024 в Париже должен быть обновлен из-за пандемии

Олимпийский чемпион в беге с барьерами француз Ги Дрю отметил, что подготовленный ранее проект уже устарел и не имеет ничего общего с нынешними реалиями
Член МОК Ги Дрю EPA/ETIENNE LAURENT
Описание
Член МОК Ги Дрю
© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 26 апреля. Член Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион в беге с барьерами француз Ги Дрю считает, что нынешние планы по организации Олимпийских игр в Париже требуют нового подхода в связи с пандемией коронавируса. Комментарий Дрю приводит Agence France-Presse.

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Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Кризис, который мы сейчас переживаем, оказывает долгосрочное влияние на нашу повседневную жизнь, а также имеет экономическое и социальное влияние. Он не может и не должен пройти без последствий, все мы выйдем из него новыми людьми. Олимпийские и Паралимпийские игры в данном контексте также не являются исключением и должны пройти иначе", - заявил Дрю.

"Тот проект, который мы готовили в нашей заявке, уже устарел и не имеет ничего общего с нынешними реалиями. Первая наша необходимость - провести переоценку бюджета, в который обойдется Олимпиада. Мы должны переосмыслить эти Игры и адаптировать их, чтобы они соответствовали новому миру", - заключил он.

Из-за пандемии была перенесена Олимпиада в Токио с 2020-го на лето 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

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