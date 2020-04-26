СМИ: турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа

ТАСС, 26 апреля. Пауза в проведении турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) будет продлена до 3 августа. Об этом сообщает газета Marca .

Тарпищев: US Open может быть перенесен на позднюю осень

Изначально ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель, после чего продлили паузу до 7 июня. На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры официально приостановлены до 13 июля.

По данным газеты, сезон планируется возобновить 16-23 августа турниром в американском Цинциннати, но пока это находится под вопросом из-за закрытых границ и ситуации с коронавирусом в США, где сейчас более 940 тыс. случаев заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.