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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа

На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры приостановлены до 13 июля
Описание
© EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni

ТАСС, 26 апреля. Пауза в проведении турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) будет продлена до 3 августа. Об этом сообщает газета Marca.

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Изначально ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель, после чего продлили паузу до 7 июня. На данный момент из-за пандемии коронавируса турниры официально приостановлены до 13 июля.

По данным газеты, сезон планируется возобновить 16-23 августа турниром в американском Цинциннати, но пока это находится под вопросом из-за закрытых границ и ситуации с коронавирусом в США, где сейчас более 940 тыс. случаев заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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