СМИ: ФК "Локомотив" подписал контракт с сербским тренером Николичем

Отмечается, что с 40-летним специалистом уже подписан двухлетний контракт с опцией продления. Планируется, что в штаб тренера войдут его помощники по предыдущим клубам Радое Смилянич и Горан Басара.

Сейчас "Локомотив" возглавляет 72-летний Юрий Семин, срок его контракта истекает по окончании сезона. Клуб под его руководством занимает второе место в таблице чемпионата России, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Николич возглавлял сербские "Рад", "Войводину", "Партизан", словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар". С "Партизаном" в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии. С "Фехерваром" стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).