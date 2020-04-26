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Футбол в России

СМИ: ФК "Локомотив" подписал контракт с сербским тренером Николичем

Бывший наставник "Партизана" должен возглавить московский клуб летом
Марко Николич EPA-EFE/SOTIRIS BARBAROUSIS
Описание
Марко Николич
© EPA-EFE/SOTIRIS BARBAROUSIS

ТАСС, 26 апреля. Бывший главный тренер сербского футбольного клуба "Партизан" Марко Николич летом возглавит московский "Локомотив". Об этом сообщает сербский портал Hotsport.

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Отмечается, что с 40-летним специалистом уже подписан двухлетний контракт с опцией продления. Планируется, что в штаб тренера войдут его помощники по предыдущим клубам Радое Смилянич и Горан Басара.

Сейчас "Локомотив" возглавляет 72-летний Юрий Семин, срок его контракта истекает по окончании сезона. Клуб под его руководством занимает второе место в таблице чемпионата России, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Николич возглавлял сербские "Рад", "Войводину", "Партизан", словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар". С "Партизаном" в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии. С "Фехерваром" стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).

Теги
Российский футболРоссияСербияСемин, Юрий Павлович
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