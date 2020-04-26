Фигуристка Туктамышева рассказала о желании попробовать себя в кино

ТАСС, 26 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что хотела бы в будущем попробовать себя в кино. Ее комментарий приводит " Газета.Ru " со ссылкой на прямой эфир в Instagram с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар.

"Хотела бы снятьcя в кино, это интересный опыт. Мне кажется, я бы больше подошла для комедии, чем для драмы. Уверенно бы в нее влилась. Не нужно даже было бы что-то менять в себе, просто была бы собой", - сказала 23-летняя Туктамышева.

Туктамышева имеет в активе золотые медали чемпионатов мира (2014/15) и Европы (2014/15). Спортсменка становилась победительницей чемпионата России (2012/13) и финала серии Гран-при (2014/15).