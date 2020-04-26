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Футбол в Англии

СМИ: "Ньюкасл" может пригласить бывшего главного тренера "Зенита" Спаллетти

Также на пост наставника английского клуба претендуют ​​Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино

ТАСС, 26 апреля. Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить английский "Ньюкасл". Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, помимо 61-летнего итальянца на место главного тренера также претендуют его соотечественник бывший тренер "Милана" и туринского "Ювентуса" ​​Массимилиано Аллегри и экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн).

На данный момент чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Ньюкасл" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 29 матчах. Клуб четыре раза в своей истории становился чемпионом Англии, шесть раз команда выигрывала Кубок Англии.

Последним клубом Спаллетти был итальянский "Интер". До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", дважды приведя команду к победе в чемпионате России и по разу в Кубке и Суперкубке России.

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