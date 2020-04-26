Глава Датского футбольного союза выразил сомнение в возможности проведения матчей Евро

ТАСС, 26 апреля. Глава Датского футбольного союза Йеспер Мёллер заявил, что обеспокоен вопросом проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году в Дании, так как в это же время в стране должны пройти первые этапы престижной веломногодневки "Тур де Франс". Комментарий Мёллера приводит Sky Sports .

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Организаторы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии проведения матчей в утвержденные сроки. "Тур де Франс" в 2021 году должен начаться в Копенгагене, маршрут веломногодневки впервые пройдет по территории Дании.

"Мы готовы провести четыре матча чемпионата Европы летом 2021 года, но мы не сможем сделать это без безоговорочной поддержки наших партнеров. Я буду уверен только тогда, когда мы придем к окончательному соглашению", - сказал Мёллер.

Турнир должен пройти в 12 европейских городах. Копенгаген должен принять четыре матча, в том числе встречу группового этапа с участием сборной России.