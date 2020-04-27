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Влияние коронавируса на спорт

Шишкарев попросит руководителей регионов не допустить гибели гандбольных клубов России

В субботу было объявлено о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России по гандболу
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Пресс-служба Федерации гандбола России
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Пресс-служба Федерации гандбола России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Федерации гандбола России, президент группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев обратится к губернаторам и руководителям субъектов страны с просьбой сохранить поддержку гандбольных клубов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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В субботу было объявлено о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России по гандболу. Причиной стала пандемия коронавируса.

"Совершенно очевидно, что потери могут пойти по линии финансирования со стороны региональных бюджетов. В этой связи я готовлю обращение к губернаторам и руководителям субъектов федерации с просьбой поддержать наш вид спорта и не отвернуться от него в этой тяжелой ситуации", - сказал Шишкарев.

"Гандбол стал популярнее, это заметный, медаленосный вид спорта. И что еще важнее - не такой затратный, если сравнивать с уважаемыми нами старшими товарищами в спортивной иерархии", - добавил он.

Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место у мужчин занял подмосковный клуб "Чеховские медведи", чемпионом России среди женских команд стал "Ростов-Дон".

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичВлияние коронавируса на спорт
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