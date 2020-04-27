Гран-при Франции "Формулы-1" отменен

Гран-при Франции был запланирован на 26-28 июня. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

ТАСС, 27 апреля. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" во Франции отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают организаторы этапа.

"Мы находимся в тесном контакте с французским промоутером, отслеживая развитие ситуации [с коронавирусом], - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри. - Отмена Гран-при Франции разочарует наших болельщиков и все сообщество "Формулы-1", но мы полностью поддерживаем решение, принятое французскими властями, и надеемся вскоре вернуться на трассу "Поль Рикар".

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Согласно расписанию, теперь ближайший этап должен пройти в Австрии 5 июля. Российский этап запланирован на 25-27 сентября. Также в понедельник организаторы Гран-при Великобритании (17-19 июля) объявили, что планируют провести этап без зрителей, если гонка не будет отменена.

Первый Гран-при Франции был проведен в 1950 году, до 2008 года включительно только один раз - в 1955 году - французского этапа не было в сезоне "Формулы-1". В календарь "королевских гонок" Гран-при Франции вернулся в 2018 году. Третий год подряд заезды должны были проходить на трассе "Поль Рикар".

Согласно последней информации, число умерших пациентов с коронавирусом во Франции достигло 22 856. Общее число случаев заражения - 124 575.