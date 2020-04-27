Оргкомитет Универсиады-2023 назвал 12 претендентов на роль талисмана соревнований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Участники опроса по поводу выбора талисмана Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, определили 12 претендентов на эту роль. Среди них черный аист, бурый медведь и северный олень, сообщили в оргкомитете Универсиады-2023.

"Подведены итоги первого этапа кампании по выбору талисмана Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В опросе приняли участие 68 278 человек, которые определили 12 популярных героев. Почетный статус главного символа Универсиады достанется одному из претендентов, среди которых бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы "серебряное копытце" и "малахит", - говорится в сообщении.