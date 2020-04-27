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КХЛ

Хоккеист Мозякин даст ответ по продолжению карьеры в "Металлурге" после 30 апреля

Ранее первый вице-президент клуба Сергей Ласьков сообщал ТАСС, что стороны рассчитывали договориться о новом соглашении в начале этой недели
Сергей Мозякин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Мозякин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба "Металлург" Сергей Мозякин дат ответ по поводу продолжения карьеры в магнитогорском клубе после 30 апреля. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент, директор магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

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Мозякину 39 лет, он выступает за "Металлург" с 2011 года. Срок его контракта истекает 30 апреля. По информации издания "Спорт-Экспресс", форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. Ранее Ласьков сообщил ТАСС, что стороны рассчитывали договориться о новом соглашении в начале этой недели.

"Сергей Евгеньевич (агент Мозякина Сергей Паремузов - прим. ТАСС) сообщил мне, что они берут паузу до 30 апреля. После этого времени они дадут ответ", - сказал Ласьков.

Мозякин в составе "Металлурга" стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету множество национальных бомбардирских и снайперских рекордов. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира, в 2018 году выиграл с национальной командой золото Олимпиады.

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