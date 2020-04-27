РУСАДА призвало федерации и регионы усилить образовательную работу в условиях пандемии

"Мы призываем федерации и регионы уделить куда большее внимание образовательной антидопинговой деятельности в условиях, когда из-за коронавируса спортсмены и тренеры проводят все свое время дома, - сказала Пахноцкая. - Сегодня РУСАДА запускает в своих социальных сетях рубрику "Антидопинговая деятельность в регионах в период самоизоляции".

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало спортивные федерации и региональные органы исполнительной власти, ответственные за антидопинговую деятельность, усилить образовательную работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Ежедневно мы планируем публиковать информацию о том, как в том или ином субъекте Российской Федерации ведется информационно-образовательная работа со спортсменами, тренерами и персоналом спортсменов. Эти материалы нам должны присылать сами регионы. Цель данной рубрики не только в том, чтобы продемонстрировать уровень антидопинговой образовательной деятельности в той или иной республике или области, но и поддержать уровень реализуемых мер по борьбе с допингом в спорте до момента возвращения к привычному режиму работы после окончания пандемии", - заключила собеседница ТАСС.

Как сообщила Пахноцкая, 27 апреля Российское антидопинговое агентство также запускает серию онлайн-лекций для родителей юных спортсменов о вреде допинга.

РУСАДА до 1 мая из-за пандемии коронавируса вынуждено было приостановить допинг-тестирование спортсменов.