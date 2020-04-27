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Влияние коронавируса на спорт

Крупные легкоатлетические забеги в Москве перенесли из-за коронавируса

Все участники, которые зарегистрировались на старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Организаторы московского полумарафона, ночного забега, полумарафона "Лужники" и других забегов приняли решение перенести соревнования на другое время из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного "Бегового сообщества".

"В связи с пандемией и угрозой распространения коронавирусной инфекции организаторы самых массовых стартов России приняли решение о переносе беговых мероприятий: Московский полумарафон на 2 августа 2020 года, Ночной забег на 22 августа, забег "Апрель" на 4 апреля 2021 года, красочный забег переносится на 6 июня 2021 года, полумарафон "Лужники" переносится на 15 августа 2021 года", - отмечается в сообщении.

Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме.

"Ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Она вынуждает нас бороться за сохранение забегов и команды, но безопасность участников, зрителей, волонтеров и сотрудников превыше всего. Перенос мероприятий - вынужденная, но необходимая мера. Мы идем на нее с осознанием важности самоизоляции и с надеждой вернуться к работе в августе", - пояснил ТАСС исполнительный директор "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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