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Массовый спорт

Девять организаций в сфере спорта признаны системообразующими для экономики России

В перечень вошли "Спорт форум", "Мегаспорт", "Алекс фитнес", "Дон-Спорт", "Фитнес холдинг", "X-FIT", "С.С.С.Р.", "Зебра", "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Девять организаций в сфере физической культуры и спорта вошли в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Список организаций был утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В обозначенный перечень вошли девять организаций: "Спорт форум" (сеть фитнес-клубов World Class, World Class Lite, Физкульт и UFC Gym), "Мегаспорт", "Алекс фитнес", "Дон-Спорт", группа компаний "Фитнес холдинг", группа компаний "X-FIT", группа компаний "С.С.С.Р.", группа компаний "Зебра", "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов".

Список организаций был сформирован на основе критериев, ранее предложенных Министерством спорта РФ, согласно которым на включение в перечень могли претендовать физкультурно-оздоровительные организации, годовая выручка которых превышает 500 млн рублей, с количеством персонала свыше 100 человек. При этом годовая выручка для производителей спортивной продукции должна составлять минимум 2 млрд рублей, количество персонала - 250 человек.

Кроме того, Минспорт предложил Министерству экономического развития РФ расширить перечень кодов внешнеэкономической деятельности ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности - прим. ТАСС). Подобная мера обусловлена желанием Минспорта оказать помощь пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям, связанным с производством, продажей, обслуживанием спортивного оборудования, инвентаря, питания, деятельностью по обслуживанию спортивных объектов и другими направлениями. Предложения рассматриваются соответствующей комиссией.

Минэкономразвития РФ разработало новые критерии для системообразующих предприятий в 72 отраслях экономической деятельности, которые содержат как универсальные показатели (например, выручка и численность персонала), так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей. Системообразующие предприятия, пострадавшие из-за пандемии, будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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