{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня

Сезон был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 27 апреля. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В понедельник руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) провело совещание с клубами, которое было посвящено подготовке к возобновлению нынешнего сезона. Чемпионат страны был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Сезон Тинькофф-РПЛ был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

На эту тему
РПЛ будет расширена до 18 команд в сезоне-2020/21, если нынешний не будет доигран

РПЛ предложила клубам два варианта календаря на остаток сезона, они оба основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить национальные чемпионаты до 2 августа. Согласно первому варианту, игры возобновятся 21 июня, первые два тура пройдут в недельном цикле, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов. После этого пять туров будут организованы с матчами в середине недели, а последний тур вновь будет проведен в недельном цикле.

Согласно второму варианту календаря, игры возобновятся 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта разработаны с учетом возможной доигровки Олимп - Кубка России, решение по которому будет принимать РФС. Отмечается, что УЕФА рекомендует национальным ассоциациям и лигам до 25 мая передать информацию о вариантах продолжения сезона.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы возвращения иностранных футболистов и сотрудников в клубы - текущее ограничение на въезд для иностранных граждан в Россию действует до 1 мая. РФС и РПЛ разрабатывает варианты, чтобы у футболистов и сотрудников клубов, покинувших Россию, была возможность вернуться. При этом отмечается, что все варианты будут учитывать соблюдение требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.

РПЛ и РФС совместно с Роспотребнадзором разработают рекомендации для клубов, связанные с возвращением к тренировочному процессу. Также РПЛ работает над созданием регламента проведения матчей без зрителей. В нем будут описаны все необходимые аспекты, связанные с организацией игр в условиях действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.

Теги
Российский футболРоссия
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Колосков: возобновление чемпионата России по футболу в июне вполне реально
В понедельник были озвучены две возможные даты возобновления сезона-2019/20 - 21 и 28 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС