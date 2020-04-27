РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня

В понедельник руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) провело совещание с клубами, которое было посвящено подготовке к возобновлению нынешнего сезона. Чемпионат страны был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Сезон Тинькофф-РПЛ был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

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РПЛ предложила клубам два варианта календаря на остаток сезона, они оба основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить национальные чемпионаты до 2 августа. Согласно первому варианту, игры возобновятся 21 июня, первые два тура пройдут в недельном цикле, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов. После этого пять туров будут организованы с матчами в середине недели, а последний тур вновь будет проведен в недельном цикле.

Согласно второму варианту календаря, игры возобновятся 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта разработаны с учетом возможной доигровки Олимп - Кубка России, решение по которому будет принимать РФС. Отмечается, что УЕФА рекомендует национальным ассоциациям и лигам до 25 мая передать информацию о вариантах продолжения сезона.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы возвращения иностранных футболистов и сотрудников в клубы - текущее ограничение на въезд для иностранных граждан в Россию действует до 1 мая. РФС и РПЛ разрабатывает варианты, чтобы у футболистов и сотрудников клубов, покинувших Россию, была возможность вернуться. При этом отмечается, что все варианты будут учитывать соблюдение требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.

РПЛ и РФС совместно с Роспотребнадзором разработают рекомендации для клубов, связанные с возвращением к тренировочному процессу. Также РПЛ работает над созданием регламента проведения матчей без зрителей. В нем будут описаны все необходимые аспекты, связанные с организацией игр в условиях действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.