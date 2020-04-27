{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Президент БК ЦСКА Ватутин назвал попытки доиграть сезон Евролиги реанимационными

Турнир был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавируса
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Попытки возобновить сезон баскетбольной Евролиги сейчас напоминают реанимационные мероприятия. Такое мнение ТАСС высказал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Руководство Евролиги надеется доиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата, а также провести плей-офф и "Финал четырех".

На эту тему
Баскетбольная Евролига примет окончательное решение о судьбе сезона-2019/20 24 мая

"Совершенно понятно желание Евролиги в той или иной форме доиграть сезон и каким-то образом выполнить обязательства перед спонсорами - это коммерческое соревнование, и Евролига будет до последнего использовать шанс заработать. Да, в случае матчей без зрителей это будут не продажи билетов, но хотя бы доходы от реализации ТВ-прав и интернет-трансляций, - сказал Ватутин. - С другой стороны, после двух месяцев карантина и совершенной растренированности трудно ожидать от игроков качественного баскетбола. Игровые связи полностью нарушены, всем командам придется начинать с нуля".

"Трех недель подготовки катастрофически мало, по сути, этот срок в нормальной предсезонке уходит только на сбор, посвященный приведению игроков в общую физическую форму, - продолжил президент клуба. - Следствием вынужденного отпуска и короткой подготовки непременно станут травмы баскетболистов. А ведь предстоят игры без права на ошибку, так как конкуренция за попадание в восьмерку предстоит серьезная, поэтому времени на эксперименты у тренеров нет, нужен результат".

Президент ЦСКА отметил, что на данный момент технически сложно представить страну, которая может принять 18 команд. "Дать им тренировочное время, отели, возможность прилететь в эту страну, пересечь границу, как-то передвигаться, контактировать и так далее. В общем, вопросов намного больше, чем ответов, и пока все это напоминает реанимационные мероприятия", - отметил Ватутин.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе. "Мне представляется более важным подготовиться к будущему сезону, чем спасать этот, - сказал Ватутин. - Пандемия куда-то пришла раньше, куда-то позже, соответственно, изоляция и лимиты на передвижение вводились в разные сроки. Я не исключаю, что к 24 мая, дате принятия решения Евролигой, уровень ограничений в разных странах будет совершенно разным, и, например, три российских клуба просто не получат разрешение пересечь границы РФ".

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Колосков: возобновление чемпионата России по футболу в июне вполне реально
В понедельник были озвучены две возможные даты возобновления сезона-2019/20 - 21 и 28 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС