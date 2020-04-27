Президент БК ЦСКА Ватутин назвал попытки доиграть сезон Евролиги реанимационными

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Руководство Евролиги надеется доиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата, а также провести плей-офф и "Финал четырех".

"Совершенно понятно желание Евролиги в той или иной форме доиграть сезон и каким-то образом выполнить обязательства перед спонсорами - это коммерческое соревнование, и Евролига будет до последнего использовать шанс заработать. Да, в случае матчей без зрителей это будут не продажи билетов, но хотя бы доходы от реализации ТВ-прав и интернет-трансляций, - сказал Ватутин. - С другой стороны, после двух месяцев карантина и совершенной растренированности трудно ожидать от игроков качественного баскетбола. Игровые связи полностью нарушены, всем командам придется начинать с нуля".

"Трех недель подготовки катастрофически мало, по сути, этот срок в нормальной предсезонке уходит только на сбор, посвященный приведению игроков в общую физическую форму, - продолжил президент клуба. - Следствием вынужденного отпуска и короткой подготовки непременно станут травмы баскетболистов. А ведь предстоят игры без права на ошибку, так как конкуренция за попадание в восьмерку предстоит серьезная, поэтому времени на эксперименты у тренеров нет, нужен результат".

Президент ЦСКА отметил, что на данный момент технически сложно представить страну, которая может принять 18 команд. "Дать им тренировочное время, отели, возможность прилететь в эту страну, пересечь границу, как-то передвигаться, контактировать и так далее. В общем, вопросов намного больше, чем ответов, и пока все это напоминает реанимационные мероприятия", - отметил Ватутин.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе. "Мне представляется более важным подготовиться к будущему сезону, чем спасать этот, - сказал Ватутин. - Пандемия куда-то пришла раньше, куда-то позже, соответственно, изоляция и лимиты на передвижение вводились в разные сроки. Я не исключаю, что к 24 мая, дате принятия решения Евролигой, уровень ограничений в разных странах будет совершенно разным, и, например, три российских клуба просто не получат разрешение пересечь границы РФ".