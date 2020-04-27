{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Ватутин: БК ЦСКА предложил Евролиге обсудить консолидированное понижение контрактов

По словам президента армейского клуба, закрыть глаза на проблему - не значит ее решить
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин Юрий Машков/ТАСС
Описание
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА и многие клубы предложили руководству баскетбольной Евролиги и профсоюзу игроков начать обсуждение консолидированного понижения контрактов. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

На эту тему
Президент БК ЦСКА Ватутин назвал попытки доиграть сезон Евролиги реанимационными

"При рецессии в экономике, общем падении доходов, всех кризисных явлениях трудно рассчитывать, что баскетбол окажется тихой гаванью. Потери будут нести все, - сказал Ватутин. - Многие клубы Евролиги, в том числе и ЦСКА, уже предложили Евролиге и профсоюзу игроков начать обсуждение консолидированного понижения контрактов. Это больная и токсичная тема, но закрыть глаза на проблему - не значит ее решить".

"Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и другие профессиональные лиги могут восстановиться быстрее, там больше механизмов для заработка. Европейский баскетбол - это не про бизнес, это в большей степени амбиции владельцев, а они связаны напрямую с успехом или нет их бизнес-проектов. Снижение зарплат - это сложное решение со многими составляющими", - заключил Ватутин.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Колосков: возобновление чемпионата России по футболу в июне вполне реально
В понедельник были озвучены две возможные даты возобновления сезона-2019/20 - 21 и 28 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС