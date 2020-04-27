Ватутин: БК ЦСКА предложил Евролиге обсудить консолидированное понижение контрактов

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

"При рецессии в экономике, общем падении доходов, всех кризисных явлениях трудно рассчитывать, что баскетбол окажется тихой гаванью. Потери будут нести все, - сказал Ватутин. - Многие клубы Евролиги, в том числе и ЦСКА, уже предложили Евролиге и профсоюзу игроков начать обсуждение консолидированного понижения контрактов. Это больная и токсичная тема, но закрыть глаза на проблему - не значит ее решить".

"Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и другие профессиональные лиги могут восстановиться быстрее, там больше механизмов для заработка. Европейский баскетбол - это не про бизнес, это в большей степени амбиции владельцев, а они связаны напрямую с успехом или нет их бизнес-проектов. Снижение зарплат - это сложное решение со многими составляющими", - заключил Ватутин.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.