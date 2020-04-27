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Зимние олимпийские виды спорта

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

Спортсмену 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории
Виктор Ан Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктор Ан
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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"Виктор Ан прислал письмо о том, что принял решение завершить карьеру", - сказал Кравцов.

Спортсмен был близок к завершению карьеры в 2018 году, но принял решение продолжать тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

Ану 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Теги
РоссияАн, ВикторЗимние олимпийские виды спорта
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