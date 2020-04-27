Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

"Виктор Ан прислал письмо о том, что принял решение завершить карьеру", - сказал Кравцов.

Спортсмен был близок к завершению карьеры в 2018 году, но принял решение продолжать тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

Ану 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.