Глава Союза конькобежцев России: решение Виктора Ана завершить карьеру было ожидаемым

В понедельник Ан сообщил о своем решении, направив письмо в адрес Союза конькобежцев России. В сентябре 2018 года Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

"Если вы помните, Виктор ранее уже принимал такое решение, но потом решил попробовать восстановиться, этот сезон был ключевым для того, чтобы определиться окончательно, будет он выступать или нет. Чемпионат мира по шорт-треку в этом сезоне должен был пройти в Сеуле, и он попадал туда в составе эстафеты. Но в связи с пандемией чемпионат мира был отменен, форму поддерживать тяжело, и в принципе, это достаточно ожидаемое решение, учитывая возраст спортсмена. Мы с пониманием относимся к этому решению", - заявил Кравцов.

Ану 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступал с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.